Um morto e dois feridos graves em ataque num 'comboio bala' no Japão

Por Lusa | 04:23

Um homem matou um passageiro e provocou ferimentos graves noutros dois, com recurso a uma faca, num comboio de alta velocidade no Japão, informou hoje a polícia nipónica.

O crime ocorreu no sábado à noite a bordo de um Shinkansen, o 'comboio bala', na linha entre Yokohama (sul de Tóquio, a capital do país) e Osaca (no oeste), obrigando o condutor a realizar uma paragem de emergência en Odawara.

O atacante começou a apunhalar indiscriminadamente os passageiros que se encontravam numa das carruagens, a número 12, provocando a morte de um homem de 30 anos e ferimentos graves em duas mulheres, de 26 e 27 anos.