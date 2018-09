Um morto e um ferido grave em despiste no Porto

Por Lusa | 11:24

Um homem aparentando 80 anos morreu e uma mulher de idade similar ficou ferida com gravidade na sequência do despiste de uma viatura no Porto, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a fonte, quando as equipas do INEM chegaram ao local do acidente, as duas pessoas estavam encarceradas na viatura em estado grave e o homem, já em paragem cardiorrespiratória, acabou por morrer ali mesmo.

A mulher, também com ferimentos graves, foi levada para o Hospital de Santo António, com acompanhamento médico.