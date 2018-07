Um morto e um ferido grave num acidente automóvel em Vila Nova de Gaia

Por Lusa | 10:26

Uma pessoa morreu e outra ficou em "estado grave" na sequência de uma colisão entre dois veículos na Estrada Nacional 1, na freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com os Sapadores Bombeiros de Gaia, que receberam o alerta do acidente pelas 08:24, o choque ocorreu entre um automóvel e uma viatura ligeira de mercadorias, na EN1, em Grijó, Gaia, no distrito do Porto.

O ferido grave foi transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia, acrescentou a mesma fonte em declarações à Lusa, sem conseguir detalhar as idades e o sexo das pessoas envolvidas no acidente.