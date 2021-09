Um morto e vários feridos em tiroteio em supermercado nos EUA

Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas num tiroteio num supermercado em Collierville, perto do Tennesse, nos Estados Unidos da América.



De acordo com o The New York Post, a Polícia informou que algumas das vítimas têm "ferimentos graves" e foram transportadas para o hospital.



A mesma fonte avança que o atirador foi encontrado morto, suspeitando-se que tenha atirado sobre si mesmo.



O alerta para o tiroteio foi dado às 13h30 locais e o pânico instalou-se no supermercado, com diversas pessoas a esconderem-se nos frigoríficos.



O carro do atirador permanece ainda no parque de estacionamento e a Polícia aguarda que os peritos cheguem ao local para inspecionar o veículo em segurança.