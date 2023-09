Um homem de 71 anos morreu colhido por um comboio na estação de Santo Amaro de Oeiras na manhã deste domingo.



O acidente ocorreu pelas 11h05 e obrigou ao corte da circulação na Linha de Cascais. Pelas 12h15, a IP disse à Lusa que foi já restabelecida a circulação normal de comboios.





No local estiveram 13 operacionais dos bombeiros, INEM e PSP. Desconhecem-se, para já, as circunstâncias do acidente.