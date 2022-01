Um morto em colisão de carro e camião no IC8 em Pombal

Um homem morreu esta sexta-feira numa colisão entre um veículo ligeiro e outro pesado, no Itinerário Complementar (IC) 8, em Pombal, que se encontra cortado ao trânsito, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 15:18, tendo ocorrido ao local 12 operacionais apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Pombal, GNR, INEM e Infraestruturas de Portugal.

A vítima mortal, de 57 anos, era o condutor do veículo ligeiro de passageiros, afirmou o comandante da corporação de Pombal, Paulo Albano, adiantando que o condutor do veículo pesado foi assistido no local.

Fonte da GNR acrescentou, pelas 16:40, que o IC8 estava cortado nos dois sentidos, com o trânsito a ser desviado.