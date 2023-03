Uma criança entre as seis pessoas abalroadas por carro durante prova de rali das Camélias

Seis pessoas ficaram feridas esta sexta-feira num acidente muito aparatoso no Rali das Camélias, em Malveira da Serra, em Cascais. Um carro em prova despistou-se e acabou por abalroar vários elementos do público.O alerta foi dado às 21h08.As vítimas estão a ser assistidas no local. O Correio da Manhã sabe que entre os feridos está uma criança que apresentou ferimentos ligeiros.No local estão 26 operacionais apoiados por oito viaturas.Dado o acidente, as classificativas da prova desta sexta-feira foram canceladas.Em atualização