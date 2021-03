União Africana compra até 400 milhões de vacinas contra a Covid à Johnson & Johnson

A União Africana vai comprar até 400 milhões de vacinas contra a Covid-19 à farmacêutica Johnson & Johnson , alcançando metade do objetivo de vacinar 750 milhões de pessoas, anunciou o Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), esta segunda-feira.

"Todos os países membros da União Africana vão ter acesso a 200 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, com o potencial de poderem encomendar mais 180 milhões de doses adicionais, através de um acordo assinado a 28 de março através do Fundo Africano de Aquisição de Vacinas", lê-se numa nota do Afreximbank enviada na manhã desta segunda-feira à Lusa.

"A maioria será produzida no gigantesco laboratório da África do Sul operador pela Aspen Pharma e as vacinas serão disponibilizadas aos países africanos através da Plataforma Africana de Fornecimento de Equipamentos Médicos num período de 18 meses", acrescenta-se ainda no texto.