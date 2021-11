União Europeia recomenda quarentena para passageiros vindos da África do Sul

A Comissão Europeia recomenda que os Estados-Membros apliquem quarentena aos viajantes que retornem da África Austral para evitar a propagação da nova variante da Covid-19, avançou a BBC.



Ursula Von der Leyen propôs ainda que todas as viagens aéreas para os países afetados pela nova variante sejam suspensos.





A presidente da Comissão Europeia disse que a União Europeia (UE) está a "levar muito a sério" a nova variante do coronavírus, identificada inicialmente na África do Sul, exortando a ação "rápida e unida" dos Estados-membros.

"Estamos a levar muito a sério as notícias sobre a nova variante altamente mutante. Sabemos que as mutações podem levar ao aparecimento e à propagação de ainda mais variantes do vírus que se podem disseminar a nível mundial dentro de poucos meses, pelo que é agora importante que todos nós na Europa atuemos muito rapidamente, de forma decisiva e unida", vincou Ursula von der Leyen.

Horas depois de ter anunciado que vai propor a ativação de um mecanismo travão para suspender voos da África Austral com destino à UE, devido ao aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2, a líder do executivo comunitário insistiu que "todas as viagens de avião para estes países devem ser suspensas" a partir daquela região "e de outros países afetados", novamente sem precisar.