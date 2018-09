Unicef pede a Huthis e Governo do Iémen proteção das crianças nas negociações de paz

Por Lusa | 05:27

A Unicef exortou as partes envolvidas no conflito no Iémen para darem prioridade à proteção dos menores nas negociações de paz que começam hoje, sublinhando o elevado número de crianças que morreram nos últimos dois meses no país.

"Depois de mais de três anos de luta, a situação das crianças no Iémen não só não melhorou, como está a piorar", declarou a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore, em comunicado.

O órgão das Nações Unidas, que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, afirmou que em julho morreram 21 crianças naquele país e que só nas duas primeiras semanas de agosto foram mortos 55 menores.