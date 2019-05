UNITA acusa Governo angolano de "humilhar" exéquias fúnebres de Jonas Savimbi

A UNITA acusou hoje o Governo angolano de estar "a humilhar" as exéquias fúnebres de Jonas Savimbi, cujos restos mortais foram entregues na segunda-feira no Luena, província do Moxico, e não hoje no Cuíto tal como fora acertado.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da comissão para as exéquias fúnebres do líder histórico da UNITA, Álvaro Chik Wamanga, mostrou-se indignado depois de a família e grande parte da direção da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), incluído Presidente Isaías Samakuva, estar no aeroporto Joaquim Kapango, no Cuíto, província do Bié, e não ter recebido os restos mortais de Jonas Savimbi.

A comitiva de jornalistas que deixou Luanda cerca das 08:00 locais (mesma hora em Portugal) aterrou cerca de uma hora depois no Cuíto, onde centenas de pessoas, dentro e fora do aeroporto, continuam a aguardar pelo início da cerimónia.