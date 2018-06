Universidade na Nicarágua saqueada após protesto de estudantes

Por Lusa | 02:39

A Universidade Politécnica da Nicarágua, que serviu de abrigo para estudantes que protestam contra o Presidente do país, Daniel Ortega, foi saqueada no sábado, horas depois dos alunos abandonarem o campus.

Segundo o conselho de administração da instituição, a universidade foi "destruída e saqueada de forma impiedosa" no sábado por um grupo que permanece no campus, posterior ao comunicado do Movimento 19 de Abril.

Na manhã de sábado, os estudantes que apoiam aquele movimento anunciaram que abandonavam a sede da universidade, a este de Manágua, capital do país, onde se tinham refugiado para escapar ao denominado "massacre estudantil" no qual pelo menos dez pessoas morreram e cuja responsabilidade atribuem à Polícia Nacional e à Juventude Sandinista.