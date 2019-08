Urgência da Maternidade Bissaya Barreto em Coimbra já não encerra no sábado

A urgência da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, já não vai encerrar no sábado, como estava previsto, confirmou à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Devido à falta de obstetras, estava previsto o encerramento do serviço de urgência durante o dia de sábado, mas o CHUC conseguiu assegurar as condições para o seu funcionamento, noticiou já hoje o diário As Beiras.

A falta de especialistas, somado a uma médica que ficou de baixa, levou a que tivesse sido anunciado o fecho da urgência da Maternidade Bissaya Barreto no período noturno de segunda-feira, o que acabou por não se verificar.