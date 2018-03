'Uribismo' vence na Colômbia mas abaixo das expectativas

Por Lusa | 04:45

As eleições legislativas deste domingo na Colômbia e as consultas entre os partidos para escolher os candidatos presidenciais deixam um gosto agridoce do 'uribismo', que se tornou a maior força no Congresso, mas sem o grande resultado esperado.

O partido do Centro Democrático, fundado e liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), obteve uma grande vitória na consulta, no qual seu protegido, Iván Duque, recebeu 4.021.201 votos, equivalente a 67,71%, de acordo com dados oficiais.

Duque superou os conservadores Marta Lucía Ramírez, que ficou em segundo lugar com 1.531,84 cédulas (25,81%) e Alejandro Ordóñez, com 383,130 votos (6,45%).