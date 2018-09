US Open: Alemã Angelique Kerber eliminada pelsa eslovaca Dominika Cibulkova

Por Lusa | 22:04

A tenista alemã Angelique Kerber, quarta jogadora do mundo, foi hoje eliminada na terceira ronda do US Open, ao perder frente à eslovaca Dominika Cibulkova, 35.ª da hierarquia, em três 'sets'.

Kerber, que perdeu pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-3, em duas horas e 15 minutos, junta-se assim à romena Simona Halep, primeira do 'ranking', e à dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda do mundo, que foram eliminadas nas primeira e segunda rondas, respetivamente.

No oitavos de final, Cibulkova vai defrontar a norte-americana Madison Keys, 14.ª do 'ranking'.