US Open: João Sousa na segunda ronda de pares com Leonardo Mayer

Por Lusa | 29.08.18

O tenista português João Sousa, em equipa com o argentino Leonardo Mayer, apurou-se hoje para a segunda ronda da variante de pares do US Open, ao derrotar a equipa primeira cabeça de série do torneio.

Num encontro resolvido em três 'sets', Sousa e Mayer derrotaram o par formado pelo austríaco Oliver Marach e pelo croata Mate Pavic, vencendo pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-5) e 7-5, em duas horas e 10 minutos.

Na segunda ronda, vão defrontar a dupla formada pelo austríaco Jurgen Melzer e pelo croata Nikola Mektic.