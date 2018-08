US Open: João Sousa na terceira ronda

Por Lusa | 22:33

O tenista português João Sousa, 68.º do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos, último 'Grand slam' da temporada, ao derrotar o espanhol Pablo Carreno-Busta, 12.º do mundo.

O jogador português liderava o quinto 'set' por 3-0 quando o espanhol abandonou por lesão, pelo que o minhoto venceu pelos parciais de 4-6, 6-3, 5-7, 6-2 e 3-0, abandono, numa altura em que o encontro já registava três horas e 11 minutos.

Esta será a terceira vez que João Sousa disputa a terceira ronda no US Open, depois das edições de 2013 e 2016. Para chegar aos oitavos de final, terá de ultrapassar o vencedor do encontro entre o francês Lucas Pouille, 17.º do mundo, e o cipriota Marcos Baghdatis, 93.º da hierarquia.