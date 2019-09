US Open: Medvedev vence Dimitrov e estreia-se na final em Flushing Meadows

O tenista russo Daniil Medvedev eliminou hoje o búlgaro Grigor Dimitrov nas meias-finais do US Open para alcançar, pela primeira vez na carreira, a qualificação para a final de um torneio do Grand Slam, em Flushing Meadows.

Num dia de chuva em Nova Iorque, que obrigou ao encerramento do teto do Arthur Ashe Stadium, o número cinco mundial e campeão do Masters 1.000 de Cincinnati superou o 78.º do 'ranking ATP em três 'sets', por de 7-6 (7-5), 6-4 e 6-3, em duas horas e 38 minutos.

Naquela que foi a primeira meia-final do dia, Medvedev conseguiu o 'break' logo no serviço de abertura, mas Dimitrov fez o contra 'break' no quarto jogo e restabeleceu a igualdade (2-2) no marcador. Na sequência de um confronto equilibrado e muito disputado, o tenista natural de Moscovo só foi capaz de resolver a partida no desempate, por 7-6 (7-5), e ao cabo de uma hora e um minuto.