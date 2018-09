US Open: Novac Djokovic vence Nishikori e disputa final com Del Potro

Por Lusa | 03:11

O sérvio Novak Djokovic, sexto classificado no 'ranking' ATP, eliminou na sexta-feira o japonês Kei Nishikori (19.º) nas meias finais do US Open e vai encontrar o argentino Juan Martin Del Potro na final do torneio.

No último Grand Slam da temporada, que se disputa em Nova Iorque, o sexto cabeça de série da prova precisou de duas horas e meia para vencer o japonês em três sets (6-3, 6-4, 6-2), garantindo aquela que é a sua oitava final no US Open, prova que conquistou por três vezes.

Djokovic, que não marcou presença no US Open em 2017 devido a uma lesão no cotovelo direito que acabou por exigir cirurgia, procura agora a sua 14.ª vitória num Grand Slam.