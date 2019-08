US Open: Roger Federer bate bósnio Damir Dzumhur e segue para a terceira ronda

O suíço Roger Federer, terceiro jogador do 'ranking' mundial, assegurou hoje a passagem à terceira ronda do US Open em ténis, ao derrotar o bósnio Damir Dzumhur.

Numa ronda afetada pela chuva, Federer ainde levou um susto de entrada, quando perdeu o primeiro 'set' para o atual 99.º da hierarquia, mas acabou por levar de vencida o encontro por 3-6, 6-2, 6-3 e 6-4, em duas horas e 23 minutos.

Na terceira ronda, o jogador helvético vai medir forças com o vencedor do encontro entre o britânico Daniel Evans (58.º) e o francês Lucas Pouille (27.º).