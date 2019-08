US Open: Roger Federer bate britânico Daniel Evans e segue para os oitavos de final

O suíço Roger Federer, terceiro jogador do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os oitavos de final do US Open em ténis, ao derrotar o britânico Daniel Evans.

Frente ao atual 58.º da hierarquia mundial, Federer não sentiu grandes dificuldades e, em apenas uma hora e 23 minutos, levou de vencida o encontro, com parciais de 6-2, 6-2 e 6-1.

Nos oitavos de final, o jogador helvético vai defrontar o vencedor do encontro entre o belga David Goffin (15.º) e o espanhol Pablo Carreno-Busta (69.º).