Utentes da Transtejo satisfeitos no primeiro dia de passe único

Por Lusa | 11:48

Os utentes da Trastejo mostraram-se hoje satisfeitos com o serviço operado entre Cacilhas e o Cais do Sodré, não tendo existido qualquer perturbação com os navios, nem filas para comprar o novo passe único.

"Correu tudo sem problemas, foi muito bom. Vou poupar muito mesmo. Como moro no Montijo, eu gastava à volta de cento e tal euros utilizando o passe que tinha, mais os transportes do Montijo. Agora, os 20 euros [valor do passe Navegante +65 para a Área Metropolitana de Lisboa] dão para os transportes lá também", avançou Matilde, de 72 anos, uma utente que acabava de chegar ao terminal de Cacilhas, em Almada, no distrito de Setúbal.

A agência Lusa esteve naquele terminal entre as 07:30 e as 09:00, onde constatou que o serviço decorreu com normalidade.