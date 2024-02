Vacinação contra Ébola reduz número de mortes de pessoas infetadas para metade

A vacina contra o Ébola reduz o risco de infeções e diminui, para metade, a taxa de mortalidade das pessoas infetadas, anunciaram esta quinta-feira os Médicos Sem Fronteiras, com base num estudo realizado pelo seu centro de pesquisa 'Epicentre'.

O estudo de observação realizado pelo 'Epicentre', o centro de epidemiologia e investigação médica dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), publicado na revista The Lancet Infectious Diseases, "mostra, pela primeira vez, que a vacinação pode reduzir para metade a mortalidade entre as pessoas infetadas com Ébola".

A pesquisa foi feita em colaboração com o 'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB)' e o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo) e analisou os dados recolhidos durante a 10.ª epidemia de Ébola na RDCongo, de acordo com o comunicado de imprensa dos MSF.