Vale do Côa abre candidaturas destinadas projetos científicos no valor de 2 ME

A Fundação Côa Parque anunciou hoje a abertura de candidaturas para o desenvolvimento de projetos científicos no Vale do Côa, com uma dotação financeira de dois milhões de euros, provenientes da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

"Estas candidaturas visam financiar propostas de investigação, que tenham incidência no território Vale do Côa. Este foi um anúncio do senhor ministro da Ciência e Tecnologia, que tem agora a sua concretização prática. O objetivo é promover a investigação no âmbito interdisciplinar e pluridisciplinar neste território", explicou à Lusa o presidente da Fundação Côa Parque (FCP), Bruno Navarro.

Segundo um documento a que a Lusa teve acesso, as candidaturas podem ser feitas individualmente ou em parceria. Podem candidatar-se a este financiamento entidades não empresariais de investigação e inovação - como instituições de ensino superior - ou empresas inseridas em projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, lideradas por entidades não empresariais de investigação e inovação.