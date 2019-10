Valor médio da pensão da CGA subiu 1,8% em 2018

O valor médio das pensões pagas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) era, em 2018, de 1.313,39 euros, registando uma subida de 1,8% face ao ano anterior, indica o Relatório e Contas.

O documento, a que a Lusa teve acesso, salienta que este crescimento é "essencialmente justificado pela atualização das pensões de aposentação, reforma e invalidez", mas não incorpora o aumento extraordinário até 10 ou seis euros atribuído às pensões de valor mais baixo.

Este aumento extraordinário é atribuído por pensionista (e não por pensão) e, de acordo com o relatório e contas, em 2018, do total de aposentados e reformados da CGA, 64.829 beneficiaram desta atualização extraordinária de 2017, com um valor médio de 6,29 euros por pensionistas, e 39.988 beneficiaram da medida de 2018, com um valor médio de aumento de 2,03 euros por pensionista.