Vandalização da vedação de aeroporto angolano na origem de três acidentes desde 2016

A vandalização "por corpos estranhos" da vedação do perímetro do aeroporto do Soyo, província angolana do Zaire (norte), provocou em menos de dois anos três acidentes com aviões, o último esta semana, devido à invasão da pista por animais.

Em comunicado emitido hoje, a Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea (ENANA) informa que o último acidente ocorreu segunda-feira e envolveu uma aeronave da Sonair, subsidiária da petrolífera Sonangol, proveniente da província de Cabinda, que, quando aterrou, embateu contra um cabrito.

Não houve feridos entre os 16 passageiros e dois tripulantes do aparelho, que ficou, porém, com uma das pás da hélice do motor direito parcialmente danificada.