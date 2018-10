Blogger esteve a jantar com a irmã de Marco Costa. Amigos acreditam que proximidade da família pode indicar que a rutura não é definitiva.

Por Rute Lourenço | 01:30

Dois meses depois de ter sido anunciado o fim do casamento, Marco Costa e Vanessa Martins podem ainda não ter encerrado este capítulo das suas vidas. Os amigos do casal acreditam que a rutura pode não ser definitiva e a proximidade entre a blogger e a família do pasteleiro vem mostrar que as boas relações continuam.