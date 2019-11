Vasco Cordeiro confiante em reforço da relação política dos Açores com a Bermuda

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou no domingo à noite que o feriado na Bermuda que assinala a chegada dos portugueses marca o começo de uma "nova e reforçada relação" política entre os dois territórios.

"Estou confiante que esta decisão do Governo da Bermuda não é apenas um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida, de partida para uma nova e reforçada relação", não só a nível social mas também político, assinalou o governante, falando num jantar que juntou parte da comunidade portuguesa da Bermuda.

Numa intervenção em que dividiu o português com o inglês, Vasco Cordeiro usou esta última língua para se dirigir à plateia composta por portugueses, maioritariamente açorianos, lusodescendentes mas também naturais da Bermuda, incluindo figuras políticas do executivo e do maior partido da oposição.