Vasco Cordeiro manifesta pesar aos familiares das vítimas do acidente na Terceira

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, endereçou hoje condolências e solidariedade aos familiares das vítimas mortais do acidente que ocorreu na terça-feira na freguesia das Quatro Ribeiras, na ilha Terceira.

Tal acidente consistiu num "momento dramático que causou uma profunda consternação, não só na comunidade das Quatro Ribeiras, mas em todos os que tiveram conhecimento do acidente e das circunstâncias em que o mesmo ocorreu," disse Vasco Cordeiro, num contacto telefónico com familiares das vítimas mortais, segundo nota divulgada pelo gabinete do executivo açoriano.

De acordo com a mesma nota, o chefe do executivo açoriano transmitiu ao presidente da Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, Bruno Meneses Lopes, a sua solidariedade para com toda a freguesia atingida por essa tragédia.