Vasco Cordeiro recandidata-se à liderança do PS/Açores

Por Lusa | 10:15

O atual presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, vai recandidatar-se ao cargo nas eleições agendadas para 22 e 23 de junho, foi esta quinta-feira anunciado.

Numa nota à imprensa, o PS/Açores assinala que Vasco Cordeiro - também presidente do Governo dos Açores - formalizou a sua candidatura na quinta-feira "com a entrega, na sede regional do PS, de mais de seis centenas de assinaturas de militantes socialistas de todas as ilhas" que apoiam um novo mandato.

"A candidatura de Vasco Cordeiro, que será em breve apresentada publicamente, tem como mandatária regional Cristina Calisto, atual autarca da Lagoa e presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores", é também dito no texto.