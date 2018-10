Vencedor de concurso literário foi momento "mais importante" de congresso sobre Saramago -- PR

Por Lusa | 11:26

O Presidente da República destacou hoje a intervenção de um jovem vencedor de um concurso literário sobre José Saramago como o momento mais importante do congresso, em Coimbra, que celebra 20 anos do Nobel conquistado pelo escritor português.

"O mais importante, hoje, chamou-se Roberto Saraiva (...), o nome do premiado neste concurso José Saramago. Se me permitem, com o devido respeito pelas comunicações ilustres que certamente povoarão os vossos trabalhos ao longo de tantos dias, para mim aquele momento [da intervenção do jovem aluno da escola secundária Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha] valeu por todo o congresso", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na sua intervenção na sessão de abertura.

"Valeu por tudo quanto José Saramago teria gostado que fosse dito hoje e fosse sentido hoje. Valeu pela atualidade de Saramago. E valeu pela atualidade de uma mensagem que foi também uma mensagem de José Saramago", enfatizou o chefe de Estado.