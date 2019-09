Venda de filial em Espanha com impacto positivo de 135 ME nos resultados da CGD

A venda do Banco Caixa Geral, em Espanha, ao Abanca, irá ter um impacto positivo de 135 milhões nos resultados do primeiro semestre e nos capitais consolidados da Caixa Geral de Depósitos (CGD), de acordo com a instituição.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) autorizou a operação, a CGD deu conta de que considera que este é "um evento subsequente ajustável" e que, por isso, "as contas referentes ao período findo a 30 de junho de 2019 serão alteradas para acomodar os efeitos desta decisão".

"Considerando as informações atualmente disponíveis, o impacto estimado na valorização desta participação com referência a 30 de junho de 2019 é positivo em 135 milhões de euros no resultado líquido do período e nos capitais próprios consolidados da CGD", devido ao "ajustamento, ao valor da venda, das imparidades registadas nas contas da CGD no final de 2017", adiantou o banco público.