Venda do Banif a grupo chinês concretizada hoje

Por Lusa | 18:57

A venda do Banco Internacional do Funchal (Banif) ao grupo chinês Bison Capital Financial Holdings foi concretizada, anunciou hoje a Oitante, que detinha aquela instituição financeira, garantindo o cumprimento das "condições estabelecidas no contrato" assinado há dois anos.

Em comunicado, a Oitante informa "sobre a conclusão do processo de alienação do Banif" à Bison Capital Financial Holdings, indicando que "a conclusão desta operação ocorre após a submissão e respetivas autorizações das autoridades competentes, nomeadamente o Banco de Portugal, Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu, verificando-se as condições estabelecidas no contrato de compra e venda de ações assinado em 03 de agosto de 2016".

No comunicado, a Oitante não divulga os valores do negócio. Questionada pela Lusa, fonte da empresa escusou-se a dar mais pormenores devido à confidencialidade pedida pelas partes envolvidas.