Vendas da Nissan Portugal caem no ano fiscal de 2018, mas cumprem objetivos da marca

Por Lusa | 16:48

As vendas da Nissan Portugal fixaram-se em 13.768 unidades no ano fiscal de 2018, abaixo das mais de 14.500 comercializadas no anterior, mas os resultados estão em linha com os objetivos da marca, foi hoje anunciado.

"Terminámos o ano fiscal de 2017 com [mais de] 14.500 unidades, este ano terminámos com [quase] 13.800, há uma ligeira perda num contexto onde reduzimos as vendas diretas a 'rent-a-car'", disse à Lusa o diretor-geral da Nissan Portugal, Antonio Melica.

De acordo com o responsável, apesar da redução de cerca de 1.600 unidades, a marca conseguiu crescer em Portugal através do aumento das vendas de frotas e a clientes particulares.