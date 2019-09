Vendas de imóveis a não residentes com "crescimento expressivo", mas menor, em 2018

As vendas de imóveis a não residentes registaram um "crescimento expressivo" de 14,5% em número e 22,2% em valor em 2018 face a 2017, representando 8,2% das transações, proporção mais alta desde 2012, segundo o INE.

Dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que, no ano passado, foram vendidos a não residentes 8,2% dos imóveis transacionados em Portugal, correspondendo a 13,0% do valor total, o que compara com 7,7% e 11,5%, respetivamente, em 2017.

Apesar do "crescimento expressivo" registado em 2018 nas vendas de imóveis a não residentes - 14,5% em número e 22,2% em valor -- o INE nota que esta evolução ficou aquém da de 2017, em que o aumento foi de 19,2% em número e de 22,6% em valor.