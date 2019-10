Venezuela: 21 coronéis fora do Exército por não ascenderem no cargo - imprensa

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, ordenou a retirada de 21 coronéis do Exército venezuelano, por não terem ascendido profissionalmente e por terem permanecido muito tempo no mesmo cargo, avança hoje a imprensa venezuelana.

Segundo o portal La Patilla, a decisão faz parte da resolução Nº 032776, divulgada hoje com data de 20 de setembro de 2019, e foi ordenada pelo Presidente Nicolás Maduro, com base na legislação militar em vigor, num artigo sobre "permanência máxima no grau (cargo)".

Este artigo da Lei Orgânica das Forças Armadas da Venezuela foi usado no passado, pelo falecido Presidente Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013), "para afastar das instituições castrenses os oficiais nos quais não confiava".