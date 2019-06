Venezuela: Alta Comissária da ONU chegou a Caracas para analisar crise política, económica e social

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet iniciou quarta-feira uma visita de três dias à Venezuela, país que enfrenta uma grave crise política, económica e social que forçou mais de 4 milhões de venezuelanos a emigrar.

A ex-presidente do Chile chegou pelas 17:00 horas locais, ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (norte de Caracas), onde a segurança foi reforçada e os jornalistas estiveram sob constante vigilância das autoridades, mesmo tendo os equipamentos de gravação guardados.

Durante a visita Bachelet se reunirá com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vários ministros e altos funcionários do Governo venezuelano, assim como o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Maikel Moreno, o procurador-geral Tareck William Saab, o provedor de justiça, Alfredo Ruíz Angudo e o presidente da Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime), Diosdado Cabello.