Venezuela: Atividades escolares e laborais vão continuar suspensas 24 horas devido a apagão

Por Lusa | 02:18

O Governo venezuelano prolongou por 24 horas a suspensão de atividades laborais e escolares que vigora desde a última segunda-feira, dia em que um novo apagão tem deixado a Venezuela parcialmente às escuras.

"No esforço intenso para recuperar o Sistema Elétrico Nacional (SEN, venezuelano), que sofreu o mais grave ataque terrorista da história da Venezuela, o Governo bolivariano decidiu suspender as atividades laborais e educativas amanhã [quinta-feira]" anunciou o ministro de Comunicação e Informação venezuelano, através da sua conta no Twitter, na noite de quarta-feira.

Jorge Rodríguez conclui a mensagem sentenciando: "nós venceremos!".