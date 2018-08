Venezuela: Bogotá acusa Caracas de violar soberania colombiana

Por Lusa | 04:02

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia denunciou hoje que dois helicópteros venezuelanos, com 30 militares armados, entraram sem autorização em território colombiano, ato que é assumido como uma violação da soberania colombiana.

"No dia 19 de agosto de 2018, no setor Vetas de Oriente, Município Tibú, no norte de Santander, registou-se uma violação da soberania de Colômbia", informa o ministério em comunicado.

A violação foi realizada com recurso a "dois helicópteros militares, identificados com as siglas da Guarda Nacional Bolivariana, e por uns 30 oficiais armados pertencentes às Forças Armadas Bolivarianas de Venezuela", refere a mesma nota.