Venezuela: Caracas condena "infame" ativação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca

Caracas condenou hoje a "infame" decisão da Organização de Estados Americanos (OEA) de convocar uma reunião dos Estados que integram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) para debater a crise na Venezuela.

"O Governo da República Bolivariana da Venezuela denuncia de maneira categórica perante a comunidade internacional e os povos do mundo a infame decisão de um pequeno grupo de Governos da região que, em linha com os interesses do Governo supremacista dos Estados Unidos, invocaram a ativação de um nefasto instrumento da história do novo continente, como é o TIAR", pode ler-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano.

A nota, divulgada em Caracas, ressalta que o "TIAR foi imposto pelos EUA na região no marco da Guerra Fria, com o propósito de legitimar as intervenções militares na América Latina por razões ideológicas, como aconteceu na Guatemala em 1954, em Cuba em 1961, na República Dominicana em 1965, na Granada em 1983 e no Panamá em 1989".