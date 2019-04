Venezuela: Caracas diz que se libertou da "ditadura" dos EUA na Organização de Estados Americanos

Por Lusa | 03:47

O Governo venezuelano anunciou hoje que se libertou da "ditadura" imposta pelos Estados Unidos na Organização de Estados Americanos (OEA).

"O Governo da Venezuela, fiel aos seus princípios republicanos e democráticos, e em apelo à Constituição Nacional e ao Direito Internacional, anuncia à comunidade internacional e aos povos do mundo, a rutura das amarras que a atavam [a Venezuela] à ditadura imposta pelos Estados Unidos na Organização de Estados Americano", pode ler-se num comunicado divulgado em Caracas.

No documento, divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, explica-se que com a denúncia da Carta da OEA, efetuada pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro, a 27 de abril de 2017, "a partir da presente data, nenhum instrumento assinado ou emanado do seio da OEA terá efeito político ou jurídico para o Estado venezuelano e suas instituições".