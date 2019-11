Venezuela: Caracas e a ONU analisam programa de assistência humanitária

O secretário-geral dos Assuntos Humanitários da ONU, Marck Lowcock, reuniu-se segunda-feira com o venezuelano das Relações Exteriores venezuelano, para analisar o programa de assistência humanitária entre as Nações Unidades e o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

"O ministro Jorge Arreaza reuniu-se com Marck Lowcock da ONU (...) para analisar o plano de assistência técnica humanitária entre as Nações Unidas e o Governo venezuelano", anunciou o político venezuelano

O anúncio foi feito através do Twitter, acompanhado por quatro fotografias do encontro entre os dois em Caracas no âmbito de uma visita de três dias de Mark Lowcock à Venezuela, centrada na analisar na crise que afeta o país.