Venezuela: Chuvas e 'apagões' cortam circulação e comunicações em Caracas

Chuvas intensas e 'apagões' cortaram na quarta-feira o trânsito em várias zonas da capital da Venezuela, Caracas, onde ainda se registam hoje falhas na ligação à internet e nas comunicações telefónicas.

As fortes chuvas apanharam desprevenidos os motoristas que ficaram com as viaturas paralisadas em várias localidades, inclusive na Autoestrada Francisco Fajardo (que une a cidade horizontalmente de um lado a outro), principalmente em Altamira (leste) e nas proximidades de Plaza Venezuela (centro-leste).

Por outro lado, o nível de água do Rio Guaire atingiu o nível máximo na localidade de Bello Monte (leste) e em vários outros setores da capital, não havendo no entanto registo de transborde.