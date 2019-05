Venezuela: Continuidade do Grupo de Contacto deve ser assegurada porque o tempo urge -- MNE

Por Lusa | 04:36

O chefe da diplomacia portuguesa defendeu que a continuidade dos esforços do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela tem de ser assegurada, porque "infelizmente a situação no terreno tem piorado" e "o tempo urge" para os venezuelanos.

"Espero que amanhã [hoje] a continuidade do grupo de trabalho seja assegurada. Julgo que não consistirá em nenhuma dificuldade, entre nós, estender o mandato do grupo de contacto. Porque é cada vez mais importante. E também julgo que amanhã [hoje] estaremos em condições de decidir entre nós quais são os próximos passos que é preciso fazer no terreno", afirmou na segunda-feira, em declarações à agência Lusa, Augusto Santos Silva.

O ministro dos Negócios Estrangeiros falava em São José, capital da Costa Rica, onde na segunda-feira à tarde [madrugada de hoje em Lisboa] participou, em representação do governo português, no arranque dos trabalhos da terceira reunião ministerial do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela.