Venezuela e Coreia do Norte vão aprofundar cooperação bilateral

Uma delegação da Venezuela, presidida pelo presidente da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime), Diosdado Cabello, viajou à Coreia do Norte para aprofundar as relações bilaterais e de cooperação entre ambos países.

A visita, de Diosdado Cabello, que é tida como o segundo homem mais forte do 'chavismo' depois de Nicolás Maduro, começou na terça-feira e foi hoje confirmada pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo venezuelano).

"(Diosdado) Lidera uma delegação de alto nível da Venezuela, que chegou à República Popular Democrática da Coreia, para aprofundar laços de cooperação em distintas áreas estratégicas para ambas as nações", anunciou Óscar Vivas do PSUV na sua conta do Twitter.