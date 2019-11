Venezuela: El Salvador expulsa diplomatas indicados por Maduro e reconhece Guaidó

O Governo de El Salvador ordenou no sábado a expulsão dos diplomatas nomeados pelo Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e reconheceu o líder da oposição, Juan Guaidó, como Presidente interino da Venezuela.

"O Governo de El Salvador expulsa o corpo diplomático do regime de Nicolás Maduro, em consonância com as repetidas declarações do Presidente Nayib Bukele, que não reconhece a legitimidade do Governo de Maduro", lê-se num comunicado publicado na conta oficial de Bukele no Twitter.

O corpo diplomático venezuelano tem 48 horas para deixar El Salvador, de acordo com a mesma nota.