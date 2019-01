Venezuela: Embaixadores da União Europeia reuniram-se com presidente do parlamento

Por Lusa | 03:52

Um grupo de embaixadores da União Europeia (UE) reuniu-se no sábado com o presidente da Assembleia Nacional (AN, parlamento), onde a oposição detém a maioria.

Segundo fontes parlamentares, durante o encontro, Juan Guaidó e os diplomatas discutiram questões relativas à crise política e económica da Venezuela.

Entretanto, através da rede social Twitter, a AN divulgou fotografias onde se vê Juan Guaidó e outros parlamentares acompanhados de diplomatas, entre eles a embaixadora da UE em Caracas, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa.