Venezuela: EUA anunciam que estão a criar fundo para ajudar um novo Governo em Caracas

Por Lusa | 04:02

Os Estados Unidos revelaram que estão a trabalhar, com outros países, para a criação de um fundo de 8,85 mil milhões de euros para ajudar um futuro novo Governo na Venezuela a reconstruir a sua capacidade comercial.

"Vamos trabalhar para tentar formar um consórcio de cerca de 10 mil milhões de dólares (8,85 mil milhões de euros) de financiamento e para estar disponível para o novo Governo para estimular o comércio", disse, no sábado, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, de acordo com o The Wall Street Jornal.

Steven Mnuchin, que fez esta revelação aos jornalistas durante o encontro de primavera do FMI e do Banco Mundial, não especificou que outros países pretendem contribuir para este fundo, mas, segundo o The Wall Street Jornal, a Argentina, o Brasil, a França, a Alemanha, o Japão e o Reino Unido poderão fazer parte do plano.