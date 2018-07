Venezuela: FMI prevê queda de 18% do PIB e inflação de 1.000.000% até final do ano

Por Lusa | 03:31

O Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou as projeções económicas para a América Latina até finais de 2018, prevendo que a Venezuela vai enfrentar uma queda de 18% do PIB e uma inflação de 1.000.000%.

"A Venezuela continua mergulhada numa profunda crise económica e social. Segundo as projeções, o PIB real vai reduzir-se em aproximadamente 18% em 2018 - o terceiro ano consecutivo de quedas de dois dígitos - devido à redução significativa na produção de petróleo e distorções generalizadas a nível micro, às quais se somam grandes desequilíbrios económicos", segundo o FMI.

"Prevemos que a inflação dispare 1.000.000% até o final de 2018, o que indica que a situação na Venezuela é semelhante à da Alemanha em 1923 e à do Zimbabué" no final da primeira década deste século, pode ler-se no documento "Perspetivas para as Américas: uma recuperação mais difícil".