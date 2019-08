Venezuela: Governo aconselha venezuelanos a adiarem viagens para EUA devido à violência

O Governo da Venezuela recomendou aos venezuelanos que adiem as viagens para os Estados Unidos devido à "proliferação de atos de violência e crimes de ódio indiscriminado" como os ocorridos no último fim de semana.

"O Ministério de Relações Exteriores da Venezuela, sugere às cidadãs e cidadãos venezuelanos que tenham previsto viajar para o território dos EUA adiar as viagens ou extremar as precauções, dada a proliferação de atos de violência e crimes de ódio indiscriminado, expressos no último final de semana nas povoações de El Paso, Texas, e Dayton, Ohio, que deixaram 30 mortos e cerca de 53 feridos", pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota explica-se que "esses crescentes atos de violência encontraram eco e sustentação nos discursos e ações impregnadas de discriminação racial e de ódio contra as populações migrantes, pronunciadas e executadas pela elite supremacista que detém o poder político em Washington".